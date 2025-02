Wizyta Wołodymyra Zełenskiego rozpoczęło się od spotkania z amerykańskimi senatorami na Kapitolu . "Naprawdę dobre dwupartyjne spotkanie przed wyjazdem prezydenta Zełenskiego do Białego Domu. Stoimy po stronie Ukrainy" - napisała w mediach społecznościowych Amy Klobuchar, dołączając do niego zdjęcie z prezydentem Ukrainy oraz reprezentantami republikanów oraz demokratów.

Jeszcze w środę nie było jasne, czy Wołodymyr Zełenski rzeczywiście uda się do Waszyngtonu. Serwis BFMTV informował bowiem, że Biały Dom postanowił anulować jego wizytę po konferencji prasowej, w której wziął udział ukraiński prezydent. Przywódca twierdził bowiem, że "nie widział" umowy i ocenił, że może być ona " wielkim sukcesem lub zwykłym dokumentem ". Stwierdził, że wszystko zależy od tego, "jak potoczy się rozmowa z prezydentem (Trumpem - przyp. red.).

Po słowach ukraińskiego prezydenta, anonimowy przedstawiciel Białego Domu w rozmowie z agencją Reutera przyznał, że "jeśli ukraiński przywódca mówi, że umowa nie została sfinalizowana", nie widzi sensu w zaproszeniu Zełenskiego do Waszyngtonu. - Oczekuje się, że jego przybycie będzie miało na celu zajęcia ostatecznego stanowiska - wskazał.

Ostatecznie zainterweniował Emmanuel Macron, który miał zadzwonić do Trumpa i osobiście wstawić się za Zełenskim. Wkrótce później amerykański prezydent potwierdził, że oczekuje na przyjazd ukraińskiego przywódcy do stolicy Stanów Zjednoczonych. Na konferencji prasowej zorganizowanej w związku z przyjazdem brytyjskiego premiera Keira Starmera wycofał się natomiast ze słów o "dyktatorze bez wyborów", jakimi określił wcześniej Zełenskiego we wpisie opublikowanym na platformie Truth Social. W publikacji sugerował też nieprawdziwie, że ukraiński prezydent może liczyć tylko na 4 proc. poparcia w swoim kraju.