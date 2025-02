"Entuzjazm polskiej opozycji - Prawa i Sprawiedliwości (PiS) - dla prezydenta Stanów Zjednoczonych nie słabnie, pomimo jego ataków na Ukrainę , przymilania się do Rosji i potępiania europejskiej demokracji przez jego administrację" - podaje Politico.

Politico: Amerykański prezydent ma wielu polskich fanów

Jednak Politico zaznacza, że "ataki Trumpa na NATO i Ukrainę stwarzają dylematy dla PiS , który zawsze wyrażał bardzo antyrosyjskie poglądy", ale "nie powstrzymuje to liderów (tej partii) przed krążeniem wokół Trumpa".

Donald Trump. Czy wpłynie na wynik wyborów prezydenckich w Polsce?

Zagraniczny portal dodaje również, że wcześniej Karol Nawrocki wykluczył możliwość przystąpienia Ukrainy do UE i NATO, "dopóki nie zostaną rozwiązane kwestie ważne dla Polaków".

Zagraniczne media o Nawrockim i Trzaskowskim. Trump a wybory w Polsce

"Być może sztab Nawrockiego doszedł do wniosku, że kluczem do wyborczego sukcesu jest radykalny język stosowany przez (skupiony wokół Trumpa - red.) ruch MAGA, również w kwestiach ukraińskich" - ocenił cytowany przez Politico Bartosz Rydliński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie .

Jak zaznaczają autorzy tekstu, "wkrótce Trump może stać się jeszcze większym czynnikiem wpływającym na polską politykę". Otóż podczas spotkania z prezydentem USA Andrzej Duda zaprosił go, by 28 kwietnia przyjechał do Warszawy (na szczyt Inicjatywy Trójmorza – red.) – na niespełna trzy tygodnie przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Konkretnych zapowiedzi w sprawie spotkania jednak wciąż brak.