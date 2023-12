Jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia organizatorzy poinformowali, że do centrali spłynęło blisko dwa miliony pytań , które obejmowały bardzo szeroki zakres, od polityki po życie prywatne kremlowskiego przywódcy.

"Władimir Putin" zapytał Władimira Putina o sobowtórów

Na ekranie nie pojawił się jednak mężczyzna, a wygenerowany avatar prezydenta Rosji . Postać przemówiła głosem zbliżonym do Władimira Putina i zadała pytanie dotyczące jego sobowtórów.

- Rozumiem, możesz być taki jak ja i mówić moim głosem. Ale pomyślałem i zdecydowałem, że tylko jedna osoba powinna wyglądać jak ja i mówić moim głosem, tą osobą będę ja. Tak żartował jeden z naszych przywódców. A co do sztucznej inteligencji, tak przy okazji, to mój pierwszy sobowtór - stwierdził Putin.