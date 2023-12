Rosja naruszyła przestrzeń państwa NATO. Siły niemieckie poderwały myśliwce

Rosyjskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną kraju NATO

Rumunia informuje o kraterze w pobliżu granicy z Ukrainą

Siły powietrzne NATO są obecnie zaangażowane w ochronę południowo-wschodniej flanki Sojuszu. Po rumuńskiej stronie granicy z Ukrainą doszło do kilku incydentów naruszenia przestrzeni powietrznej . Wszystkie miały związek z rosyjskimi atakami na ukraińskie porty nad Dunajem, jednak - jak zauważono - nie były to działania zamierzone ze strony Rosji.

To nie pierwsza tego typu sytuacja w Rumunii. "Poważne naruszenie suwerenności"

Jak podał Ukrinform, we wrześniu Rumunia informowała, że na jej terytorium - w pobliżu jednej ze wsi nad brzegami Dunaju - znaleziono szczątki, prawdopodobnie drona. Prezydent Rumunii Klaus Iohannis stwierdził wówczas, że to "niedopuszczalne naruszenie rumuńskiej przestrzeni powietrznej".

Prezydent Rumunii zażądał przeprowadzenia dokładnego śledztwa i ustalenia, do jakiego państwa należy znaleziony w pobliżu granicy z Ukrainą wrak. Jak podkreślił wówczas Yohannis, jeśli okaże się, że to szczątki rosyjskiego drona, "jest to poważne naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej państwa członkowskiego NATO".