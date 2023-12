Zapytano Putina o wojnę z NATO. Jednoznaczna deklaracja

Prezydent Rosji Władimir Putin udzielił wywiadu państwowej stacji "Rossija 1". Przywódca Kremla został zapytany o słowa Joe Bidena, stwierdził, że "jeśli Rosja zajmie Ukrainę , nie zatrzyma się na niej". Prezydent USA powiedział je podczas debaty w Kongresie USA, gdy próbował przekonać deputowanych do poparcia programu pomocowego dla Kijowa.

Putin zaprzeczył jednak jakimkolwiek twierdzeniom prezydenta USA. - To kompletna bzdura. Myślę, że prezydent Biden ma tego świadomość. To tylko figura retoryczna, mająca usprawiedliwić jego błędną politykę w stosunku do Rosji - oznajmił.