W czwartek turecki wywiad (MIT) potwierdził doniesienia medialne na temat przewidywanej wymiany więźniów pomiędzy Rosją a Zachodem. Do akcji doszło w Ankarze.

Departament komunikacji przy prezydencie Turcji przekazał, że objęto wymianą osoby z więzień w "USA, Niemiec, Polski, Słowenii, Norwegii, Rosji i Białorusi". "10 więźniów, w tym dwóch nieletnich, relokowano do Rosji, 13 do Niemiec, trzech do USA" - dodano.