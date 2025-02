Do 24 lutego odnotowano 419 przypadków zachorowania, które zakończyły się 53 zgonami . U większości zakażonych, którzy nie przeżyli, czas pomiędzy wystąpieniem objawów a śmiercią liczono na ok. 48 godzin . - To jest naprawdę bardzo niepokojące - nie krył w rozmowie z AP dyrektor medyczny szpitala Bikoro, Serge Ngalebato.

Od 13 pacjentów pobrano próbki, które wysłane zostały następnie do badań do Narodowego Instytutu Badań Biomedycznych w Kinszasie. Przeprowadzone testy dały ujemny wynik na obecność wirusa Eboli, Marburg oraz innych chorób objawiających się gorączką krwotoczną . W kilku przypadkach uzyskano dodatni wynik malarii.

CBS przypomina, że naukowcy od dawna obawiają się, że w miejscach, w których dochodzi do powszechnego spożywania mięsa dzikich zwierząt , choroby zaczynają przenosić się z nich na ludzi. Trzy lata temu WHO informowała, że w ciągu ostatniej dekady liczba takich przypadków wzrosła o ponad 60 proc.

W ostatnich latach w Kongo dochodziło do kilku poważnych epidemii, m.in. tyfusu i malarii. W ubiegłym roku kraj zmagał się też z małpią ospą (mpox) - wg. danych WHO zachorowało na nią ponad 47 tys. osób, z czego ok. tysiąc zmarło. Mpox został odnotowany później w ok. 80 krajach, m.in. w Niemczech, gdzie u 33-letniego pacjenta w Kolonii odkryto nowy wariant choroby.