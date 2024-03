Watykan. Wielki Piątek z papieżem Franciszkiem

Apelował: - Przyjmijmy zaproszenie, jakie Jezus kieruje do świata z wysokości swojego krzyża. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście , a ja was pokrzepię.

- Zwraca się do całej ludzkości, do wszystkich miejsc i wszystkich czasów - dodał i wyjaśnił, że słowa Jezusa oznaczają: "Przyjdź do mnie; ty, który jesteś stary, chory czy sam; ty, któremu świat pozwala umrzeć w ubóstwie, w głodzie i pod bombami; ty, który za twoją wiarę we mnie czy za walkę o wolność usychasz w więziennej celi; przyjdź ty - kobieto, ofiaro przemocy".