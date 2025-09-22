Wielka akcja służb, setki przeszukań. Mołdawia wskazuje na działania Rosji

Jakub Krzywiecki

Oprac.: Jakub Krzywiecki

W całym kraju przeprowadzano 250 przeszukań - informuje mołdawska policja. Działania służb mają związek z zaplanowanymi na 28 września wyborami parlamentarnymi. Funkcjonariusze wskazują, że chcą "przeciwdziałać destabilizującym działaniom Rosji".

Mołdawska policja przeprowadziła setki przeszukań, uzasadniając akcję działaniami Rosji
Mołdawska policja przeprowadziła setki przeszukań, uzasadniając akcję działaniami RosjiElena CovalencoAFP

W skrócie

  • Mołdawska policja przeprowadziła 250 przeszukań w związku z wyborami parlamentarnymi, uzasadniając akcję destabilizującymi działaniami Rosji.
  • Operacja objęła ponad 100 osób i była związana z podejrzeniami o przygotowywanie zamieszek i ingerencję Rosji w wybory.
  • Władze Mołdawii oskarżają Moskwę o wspieranie prorosyjskich ugrupowań i próbę wpłynięcia na wynik głosowania.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Agencja Reutera przytoczyła treść komunikatu mołdawskiej policji, w którym przekazano, że przeszukania objęły ponad 100 osób. Agencja podkreśliła, że komunikat nie zawierał bliższych informacji na temat obywatelstwa, czy przynależności politycznej osób objętych operacją.

BITWA O MOŁDAWIĘ! Reporterzy Interii Jakub Krzywiecki i Marcin Jan Orłowski wybory parlamentarne w Mołdawii zrelacjonują prosto z Kiszyniowa. Czytaj w Interii i oglądaj na YouTube!

"Przeszukania miały związek z postępowaniem karnym w sprawie przygotowywania masowych zamieszek i (dążenia do) destabilizacji. (Działania te) koordynowano z Federacji Rosyjskiej poprzez elementy przestępcze" - napisano w komunikacie mołdawskiej policji, cytowanym przez Reutersa.

Wybory w Mołdawii. Kiszyniów oskarża Moskwę

Poinformowano, że w operacji uczestniczyli też przedstawiciele innych służb. Według władz w Kiszyniowie Rosja podejmuje inicjatywy mające na celu ingerencję w przebieg i wyniki głosowania. Mają one polegać na dezinformacji, organizowaniu protestów i zamieszek oraz kupowaniu głosów. Komentatorzy podkreślają, że rezultaty niedzielnego głosowania mogą mieć daleko idące konsekwencje dla starań Mołdawii o przystąpienie do Unii Europejskiej.

Według sondaży głównym rywalem rządzącej, liberalnej Partii Działania i Solidarności (PAS) prezydent Mai Sandu jest prorosyjski Wyborczy Blok Patriotyczny (BEP). W ostatnich tygodniach działacze tego ugrupowania skarżyli się, że stali się celem ataków sił bezpieczeństwa.

"Zbrodniczy reżim PAS próbuje nas zastraszyć. Zastraszyć i uciszyć ludzi" - napisał na platformie X były prezydent, Igor Dodon. Polityk ten stoi na czele BEP, który tworzą jego macierzysta Partia Socjalistów, a także ugrupowania Serce Mołdawii, Przyszłość Mołdawii i Komunistyczna Partia Mołdawii.

Mołdawia. Prezydent o "najważniejszych wyborach"

Sandu określiła nadchodzące głosowanie jako "najważniejsze wybory" w historii Mołdawii i ostrzegła, że Moskwa chce wpłynąć na ich wynik, "by utrzymać Kiszyniów w swojej strefie wpływów". Mołdawskie władze oskarżają Rosję o nielegalne wspieranie ugrupowań, które sprzyjają Moskwie i dążenie do zmiany władzy w kraju.

Jako najbardziej spektakularny przykład takich działań Kiszyniów wymienił rozpoczęty w ubiegłym roku i zakrojony na szeroką skalę system nielegalnego finansowania prorosyjskich partii. Rząd Mołdawii podkreślił, że działania hybrydowe Rosji, które mają na celu doprowadzenie do destabilizacji sytuacji wewnętrznej, przybrały na sile w okresie poprzedzającym wybory parlamentarne i osiągnęły "niespotykaną dotąd skalę".

Władze Rosji zaprzeczają, by w jakikolwiek sposób ingerowały w wewnętrzne sprawy Mołdawii.

Zobacz również:

MSZ Mołdawii ostrzega przed działaniami Rosji. Chce zakłócić wybory prezydenckie i referendum
Świat

Te wybory najbardziej interesują Rosję. Moskwa potraja wysiłki

Joanna Mazur
Joanna Mazur
Edukacja zdrowotna -ostatnie dni na podjęcie decyzjiPolsat News

Najnowsze