W skrócie Sędziowie wybrani przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego zwrócili się do prezydenta Karola Nawrockiego o wyznaczenie terminu ślubowania.

W liście zadeklarowali gotowość złożenia ślubowania również w innej uroczystej formie, jeśli harmonogram prezydenta nie pozwala na spotkanie.

Do tej pory prezydent nie poinformował sędziów o terminie ślubowania ani nie odebrał od nich przysięgi.

W liście do Karola Nawrockiego sześcioro sędziów domaga się powiadomienia o możliwym terminie złożenia przez nich ślubowania w obecności głowy państwa. Sędziowie, których kandydatury zostały zgłoszone przez Prezydium Sejmu, zostało powołanych na swoje stanowiska 13 marca w wyniku sejmowego głosowania.

"Jeżeli kalendarz pana prezydenta nie pozwala na spotkanie z nami, jesteśmy gotowi złożyć ślubowanie także w innej uroczystej formie. Następnie przekażemy panu prezydentowi treść aktów ślubowania w dogodny dla pana sposób" - podkreślili.

Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie z apelem do Karola Nawrockiego

Zgodnie z uchwaloną w czasach rządów PiS w 2016 r. ustawą o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, "osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału składa wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ślubowanie".

Sam Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów wybieranych przez Sejm na dziewięcioletnią kadencję, a ich "ponowny wybór do składu Trybunału Konstytucyjnego jest niedopuszczalny". Mimo to, prezydent Karol Nawrocki do tej pory nie odebrał od wybranych przez Sejm sędziów ślubowania i nie poinformował, czy zamierza to zrobić.

Zobacz również: Patryk Idziak

W przesłanym we wtorek piśmie sędziowie wyrazili "zaniepokojenie faktem, że od ponad tygodnia Kancelaria Prezydenta nie powiadomiła ich o terminie złożenia ślubowania".

Spór o sędziów TK. Żurek ostrzega, Kancelaria Prezydenta odpowiada

W dniu powołania sędziów, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek apelował do Nawrockiego, by "nie próbował łamać konstytucji" i odebrał ślubowanie od wybranych sędziów TK. W rozmowie dla Radia Zet Żurek zapewniał, że resort ma przygotowany "plan działania", jeśli prezydent chciałby złamać konstytucję.

Z kolei szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zwrócił się do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z prośbą o przedstawienie prezydentowi szczegółów dotyczących procedury wyboru sędziów. Jego zdaniem jednoczesny wybór sześciu sędziów nie jest sprzeczny z Konstytucją RP, lecz z sejmową praktyką.

Zobacz również: Marcin Czekaj

Sejm wybrał sędziów TK. Uzyskali poparcie od koalicji rządzącej

Sejm wybrał 13 marca łącznie 13 sędziów TK. Są wśród nich: sędzia, dotąd przewodniczący komisji kodyfikacyjnej ustroju sądownictwa i prokuratury przy MS Krystian Markiewicz, dr hab. nauk prawnych, prof. w Instytucie Nauk Prawnych PAN Maciej Taborowski, dr hab. nauk prawnych, prof. w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Marcin Dziurda, sędzia, dotąd prezes Sądu Okręgowego w Opolu Anna Korwin-Piotrowska, dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego Dariusz Szostek, a także adwokat dr Magdalena Bentkowska.

Poparcia nie zyskali dwaj kandydaci zgłoszeni przez klub PiS - prof. dr hab. Artur Kotowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz adiunkt z Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dr Michał Skwarzyński.

Siemoniak w ''Graffiti'' o spotkaniu prezydenta z Orbanem: Po prostu naga prorosyjskość Polsat News Polsat News