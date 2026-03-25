W skrócie Władze Sri Lanki ogłosiły środę dniem wolnym od pracy, aby ograniczyć zużycie energii elektrycznej w związku z kryzysem energetycznym wywołanym wojną na Bliskim Wschodzie.

Nowa strategia ma zmniejszyć zużycie energii o 25 procent i obejmuje zalecenia, takie jak wyłączanie latarni ulicznych, korzystanie z wentylatorów zamiast klimatyzacji oraz unikanie ładowania pojazdów elektrycznych w nocy.

Inne kraje regionu, w tym Mjanma, Tajlandia, Bangladesz i Filipiny, również wprowadziły różne ograniczenia w sektorze energetycznym i zmiany dotyczące sposobów pracy.

Dworce kolejowe, instytucje państwowe, szkoły, uniwersytety, banki i większość prywatnych przedsiębiorstw na Sri Lance świecą pustkami. Decyzją rządzących każda środa będzie w pełni płatnym dniem wolnym od pracy.

Sri Lanka, podobnie jak inne państwa w regionie, wprowadził drastyczne zmiany ze względu na kryzys paliwowy, uderzający szczególnie w Azję - największego importera ropy naftowej z Zatoki Perskiej.

Sri Lanka. Kryzys paliwowy w kraju. Władze wprowadzają ograniczenia

Od początku wojny na Bliskim Wschodzie Sri Lanka podniosła dotychczasowe ceny paliw aż o jedną trzecią. Nowa strategia rządzących zakłada ograniczenie zużycia energii elektrycznej w kraju o 25 proc.

Władze nakazały między innymi wyłączyć latarnie uliczne i poleciły mieszkańcom korzystanie z wentylatorów zamiast energochłonnych klimatyzatorów.

Zobacz również: Maria Kosiarz

Zmiany w dużej mierze obejmą kierowców pojazdów elektrycznych. Prezydent Anura Kumara Dissanayake zwrócił się do nich z apelem, aby unikali ładowania swoich pojazdów w nocy, a zamiast tego korzystali z nadwyżki energii słonecznej w ciągu dnia.

- Musimy przygotować się na najgorsze, ale mieć nadzieję na najlepsze - mówił przed tygodniem polityk.

Wojna na Bliskim Wschodzie uderza w kraje Azji. Restrykcyjna polityka paliwowa

Część urzędników podchodzi sceptycznie do nowej polityki rządzących. Prawnik specjalizujący się w ochronie środowiska, Ravindranath Dabare, ocenił, że zmiana ta będzie miała ograniczony wpływ na zużycie energii w kraju.

- Nie możemy zamknąć szpitali… lekarze i urzędnicy służby zdrowia nie mogą pracować z domu - tłumaczył.

Komentator polityczny Kusal Perera powiedział w rozmowie z AFP, że obecny kryzys wywołany wojną na Bliskim Wschodzie jest szansą do "przeprowadzenia ogólnokrajowego dialogu na temat poprawy produktywności" sektora publicznego.

Zobacz również: Dorota Hilger

Azja. Nowa polityka energetyczna państw regionu

Na cięcia w sektorze energetycznym zdecydowało się wiele innych państw w regionie.

W Mjanmie prywatne pojazdy mogą jeździć jedynie w co drugi dzień, a rząd Tajlandii zachęca mieszkańców do rzadszego korzystania z klimatyzacji.

Aby zaoszczędzić zużycie energii, Bangladesz wprowadził przerwy w dostawie prądu w całym kraju.

Z kolei na Filipinach niektóre instytucje państwowe nakazały pracownikom pracę zdalną co najmniej jeden dzień w tygodniu i zakazał w sektorze publicznym podróży, które nie są konieczne.

Źródło: AFP, BBC

Atak Rosji w Ukrainie. Dron uderzył w centrum Lwowa t.me/voynareal materiały prasowe