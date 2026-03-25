Wielki kryzys na rynku paliw. Kraj Azji ogłosił czterodniowy tydzień pracy
Władze Sri Lanki ogłosiły środy dniem wolnym od pracy z powodu kryzysu energetycznego wywołanego wojną na Bliskim Wschodzie. Czterodniowy tydzień pracy ma pomóc ograniczyć zużycie energii elektrycznej w obliczu drastycznie rosnących cen paliw. - Musimy przygotować się na najgorsze, ale mieć nadzieję na najlepsze - ogłosił prezydent Anura Kumara Dissanayake.
W skrócie
- Władze Sri Lanki ogłosiły środę dniem wolnym od pracy, aby ograniczyć zużycie energii elektrycznej w związku z kryzysem energetycznym wywołanym wojną na Bliskim Wschodzie.
- Nowa strategia ma zmniejszyć zużycie energii o 25 procent i obejmuje zalecenia, takie jak wyłączanie latarni ulicznych, korzystanie z wentylatorów zamiast klimatyzacji oraz unikanie ładowania pojazdów elektrycznych w nocy.
- Inne kraje regionu, w tym Mjanma, Tajlandia, Bangladesz i Filipiny, również wprowadziły różne ograniczenia w sektorze energetycznym i zmiany dotyczące sposobów pracy.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Dworce kolejowe, instytucje państwowe, szkoły, uniwersytety, banki i większość prywatnych przedsiębiorstw na Sri Lance świecą pustkami. Decyzją rządzących każda środa będzie w pełni płatnym dniem wolnym od pracy.
Sri Lanka, podobnie jak inne państwa w regionie, wprowadził drastyczne zmiany ze względu na kryzys paliwowy, uderzający szczególnie w Azję - największego importera ropy naftowej z Zatoki Perskiej.
Sri Lanka. Kryzys paliwowy w kraju. Władze wprowadzają ograniczenia
Od początku wojny na Bliskim Wschodzie Sri Lanka podniosła dotychczasowe ceny paliw aż o jedną trzecią. Nowa strategia rządzących zakłada ograniczenie zużycia energii elektrycznej w kraju o 25 proc.
Władze nakazały między innymi wyłączyć latarnie uliczne i poleciły mieszkańcom korzystanie z wentylatorów zamiast energochłonnych klimatyzatorów.
Zmiany w dużej mierze obejmą kierowców pojazdów elektrycznych. Prezydent Anura Kumara Dissanayake zwrócił się do nich z apelem, aby unikali ładowania swoich pojazdów w nocy, a zamiast tego korzystali z nadwyżki energii słonecznej w ciągu dnia.
- Musimy przygotować się na najgorsze, ale mieć nadzieję na najlepsze - mówił przed tygodniem polityk.
Wojna na Bliskim Wschodzie uderza w kraje Azji. Restrykcyjna polityka paliwowa
Część urzędników podchodzi sceptycznie do nowej polityki rządzących. Prawnik specjalizujący się w ochronie środowiska, Ravindranath Dabare, ocenił, że zmiana ta będzie miała ograniczony wpływ na zużycie energii w kraju.
- Nie możemy zamknąć szpitali… lekarze i urzędnicy służby zdrowia nie mogą pracować z domu - tłumaczył.
Komentator polityczny Kusal Perera powiedział w rozmowie z AFP, że obecny kryzys wywołany wojną na Bliskim Wschodzie jest szansą do "przeprowadzenia ogólnokrajowego dialogu na temat poprawy produktywności" sektora publicznego.
Azja. Nowa polityka energetyczna państw regionu
Na cięcia w sektorze energetycznym zdecydowało się wiele innych państw w regionie.
W Mjanmie prywatne pojazdy mogą jeździć jedynie w co drugi dzień, a rząd Tajlandii zachęca mieszkańców do rzadszego korzystania z klimatyzacji.
Aby zaoszczędzić zużycie energii, Bangladesz wprowadził przerwy w dostawie prądu w całym kraju.
Z kolei na Filipinach niektóre instytucje państwowe nakazały pracownikom pracę zdalną co najmniej jeden dzień w tygodniu i zakazał w sektorze publicznym podróży, które nie są konieczne.
Źródło: AFP, BBC