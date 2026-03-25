Atak na irańską elektrownię. ONZ bije na alarm, zareagowała też Rosja

W skrócie Rosatom rozpoczął trzecią fazę ewakuacji swojego personelu z elektrowni atomowej w Buszehrze po kolejnym ataku na jej teren.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej oraz ONZ wyraziły zaniepokojenie atakami w pobliżu infrastruktury jądrowej w Iranie i Izraelu.

Volker Turk z ONZ ostrzegł, że sytuacja jest niebezpieczna i nieprzewidywalna, podkreślając zagrożenie eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej przekazała we wtorek, że została poinformowana przez Iran o kolejnym pocisku, który tego dnia uderzył w teren elektrowni jądrowej w Buszehrze.

Według zarządcy elektrowni ani reaktory, ani pracownicy nie ucierpieli.

Rosja wycofuje część personelu z Iranu. W tle atak na elektrownię

Jak przekazał w środę Aleksiej Lichaczow, dyrektor generalny rosyjskiej państwowej grupy kapitałowej do spraw energii atomowej, Rosatom rozpoczął trzecią fazę ewakuacji personelu.

Pracownicy wycofują się drogą w kierunku granicy irańsko-armeńskiej. Dopóki sytuacja się nie ustabilizuje, Rosatom utrzyma minimalną liczbę pracowników w zakładzie.

Atak w pobliżu obiektu jądrowego był drugim w ostatnich dniach. Do podobnego incydentu doszło 17 marca - informuje turecka agencja Anadolu Agency.

Wojna na Bliskim Wschodzie. ONZ obawia się eskalacji

Volker Turk, wysoki komisarz ONZ ds. praw człowieka wyraził w środę zaniepokojenie atakami w pobliżu instalacji atomowych zarówno w Iranie, jak i Izraelu.

W miniony weekend siły irańskie uderzyły w południowe izraelskie miasto Dimona, gdzie znajduje się elektrownia jądrowa, co według Teheranu było odpowiedzią na wcześniejszy atak na jego obiekt nuklearny w Natanz.

Jak stwierdził Turk podczas pilnego posiedzenia na wniosek Bahrajnu, "ostatnie uderzenia rakietowe w pobliżu miejsc nuklearnych (…) podkreślają ogromne zagrożenie dalszą eskalacją". - Stany Zjednoczone flirtują z niepohamowaną katastrofą - skwitował komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych.

- Sytuacja jest niezwykle niebezpieczna i nieprzewidywalna, wywołała chaos w całym regionie - zauważył komisarz ONZ, ostrzegając, że "ten konflikt ma bezprecedensową siłę, by wciągnąć w siebie kraje z całego świata".

Źródła: AFP, Reuters, Anadolu Agency

