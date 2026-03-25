Poważne utrudnienia na S8. Doszło do zderzenia dwóch tirów

W skrócie Na autostradzie S8 pod Zduńską Wolą zderzyły się dwa ciągniki siodłowe z naczepami.

W wyniku zdarzenia nikt nie został ranny, ale droga w kierunku Wrocławia została czasowo zablokowana i powstał prawie czterokilometrowy korek.

Utrudnienia na trasie mają potrwać co najmniej do godziny 13.30.

O kolizji tirów i zablokowaniu drogi ekspresowej S8 w Łódzkiem poinformowała w środę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.

Przed godz. 11 między węzłami Zduńska Wola Wschód i Zduńska Wola Zachód zderzyły się dwa ciągniki siodłowe z naczepami. W wyniku zderzenia jeden z pojazdów się przewrócił.

- Nikt nie został ranny, ale samochody blokują część drogi. Na miejscu pracują policjanci z drogówki, a ruch odbywa się lewym pasem jezdni - powiedziała PAP mł. asp. Katarzyna Biniaszczyk z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

Informacje te w rozmowie z Interią potwierdził st. kpt. mgr inż. Łukasz Aleksandrowicz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli. Jak dodał, praca strażaków na miejscu zdarzenia ograniczyła się do zabezpieczenia miejsca zdarzenia.

Zobacz również: Karolina Głodowska

GDDKiA w Łodzi poinformowała przed godz. 12, że jezdnia w kierunku Wrocławia została zablokowana na czas pracy holownika, który ma usunąć uszkodzone pojazdy. Ok. godziny 13 droga ciągle pozostawała częściowo zablokowana.

Obecnie na S8 powstał prawie czterokilometrowy korek. Od strony Łodzi utrudnienie można ominąć zjeżdżając na węźle Zduńska Wola Wschód i przez Karsznice dojechać do DW482, a następnie, jadąc tą drogą przez Zduńską Wolę w kierunku Sieradza, za miejscowością Czechy wrócić na S8 na węźle Zduńska Wola Zachód.

Według dyżurnego Punktu Informacji Drogowej GDDKiA utrudnienia na S8 w tym miejscu potrwają co najmniej do godz. 13:30.

Atak Rosji w Ukrainie. Dron uderzył w centrum Lwowa t.me/voynareal materiały prasowe