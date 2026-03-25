Nowy sondaż pokazuje rozkład poparcia. Pięć partii w Sejmie
Koalicja Obywatelska z poparciem 30,6 proc. jest liderem najnowszego sondażu. Prawo i Sprawiedliwość zajęło drugie miejsce z rezultatem 26,4 proc. Podium zamyka Konfederacja. W sumie do Sejmu weszliby przedstawiciele pięciu ugrupowań.
W skrócie
- Koalicja Obywatelska prowadzi w sondażach zarówno Research Partner (30,6 proc.), jak i Polsat News (31,1 proc.).
- Prawo i Sprawiedliwość zajmuje drugie miejsce w obu badaniach, odpowiednio z 26,4 proc. i 24,7 proc. poparcia.
- Do Sejmu w obu sondażach weszłyby: Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej i Lewica/Nowa Lewica.
Z badania wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, 30,6 proc. badanych oddałoby swój głos na Koalicję Obywatelską (spadek o 1 pkt proc. w stosunku do ostatniego badania).
Na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 26,4 proc. (wzrost o 1 pkt proc.). Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja - na to ugrupowanie zagłosowałoby 10,5 proc. ankietowanych.
W parlamencie znalazłyby się także Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która zdobyłaby 7,7 proc., oraz Lewica z wynikiem 6,7 proc.
Pod progiem wyborczym w badaniu jest partia Razem z wynikiem 2,9 proc. Niżej znalazły się Polska 2050 (1,7 proc.) oraz PSL (1,6 proc.).
Badanie przeprowadzone zostało na Panelu Badawczym Ariadna w dniach 20-23 marca na próbie 1080 dorosłych Polaków.
Sondaż dla Polsat News. KO liderem badania
Sondaż partyjny zleciła w marcu także redakcja Polsat News. Badanie wykazało, że w wyścigu prowadzi Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,1 proc., przed Prawem i Sprawiedliwością (24,7 proc.).
Trzecie miejsce zajęła Konfederacja (13,6 proc.), dalej są: Konfederacja Korony Polskiej (8,2 proc.) i Nowa Lewica (6,1 proc.).
Poniżej progu wyborczego znalazły się: PSL (4,8 proc.), Razem (3,2 proc.) i Polska 2050 (1,4 proc.), a 7 proc. badanych nie ma zdania.
Deklarowana frekwencja wyniosłaby 60,3 proc., przy 39,7 proc. osób nieplanujących udziału w wyborach.