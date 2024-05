Władze wysp chcą "odpowiedzialnej turystyki". Wprowadzają kolejne zakazy

Hiszpańskie władze wprowadziły zakaz spożywania alkoholu na ulicach Ibizy i Majorki. To kolejne przepisy, które mają ograniczyć "destrukcyjne zachowanie" wśród odwiedzających wyspy i przyczynić się do - jak to określono - "odpowiedzialnej turystyki". Już od kilku lat władze na Balearach walczą z tzw. imprezowymi statkami. Je również nowe przepisy będą dotyczyć.