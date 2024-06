Ukraina użyła amerykańskiej broni do ostrzelania celów na terytorium Rosji , poinformowała agencja AP, powołując się na słowa anonimowego "zachodniego urzędnika związanego z tematem". Doniesienia potwierdził również członek amerykańskiej Senackiej Komisji ds. Służb Zbrojnych Mike Rounds . Republikański senator z Dakoty Południowej nie chciał wskazać jednak, w jaki sposób wszedł w posiadanie informacji.

Wojna na Ukrainie. Amerykańska broń w użyciu

Uderzenie ukraińskiej armii w Rosji miało nastąpić "w ostatnich dniach" i odbyło się zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Stany Zjednoczone. Joe Biden udzielił w ubiegłym tygodniu zgody na użycie amerykańskiej broni na terytorium agresora, jednakże tylko w stosunku do celów, z których wystrzeliwane są rakiety w kierunku obwodu charkowskiego. Amerykanie zabronili wykorzystywać do tego systemów ATACMS, rakiet dalekiego zasięgu oraz innej amunicji służącej do działań ofensywnych.