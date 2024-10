Opolszczyzna odbudowuje się po tragicznej powodzi , która we wrześniu nawiedziła południowo-zachodnią Polskę . Jedną z najbardziej poszkodowanych miejscowości były Głuchołazy , położone nieopodal granicy z Czechami . Całkowitemu zniszczeniu uległ tam prowizoryczny most i wznoszona tuż obok konstrukcja nowej przeprawy, dzieląc miasto na dwie części.

Aby ponownie przywrócić mieszkańcom możliwość normalnego funkcjonowania, rząd, we współpracy z wojskiem, zapowiedział montaż mostu tymczasowego DMS-65 z zasobów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Powódź. Głuchołazy: Kończy się budowa mostu tymczasowego na rzece

W pierwszej kolejności niezbędne było uporządkowanie drogi dojazdowej do rzeki i oczyszczenie koryta Białej Głuchołaskiej z pozostałości zawalonych podczas powodzi konstrukcji. Prace te rozpoczęto 20 września.

Od 7 października żołnierze z 2. Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia przystąpili do budowy nowej przeprawy, a wraz z nią także jezdni i chodników. Wznoszenie właściwego mostu wzdłuż DK40 zostanie wznowione, jak tylko ruszy standardowy tranzyt przez prowizoryczną jezdnię wojskową.

Czym jest DMS-65? To most stalowy wykorzystywany przeważnie do celów militarnych, lecz także stosowany podczas wytyczanie objazdów. W poprzek Białej Głuchołaskiej ustawiono dwie takie instalacje, każda po 36 metrów długości i wadze 48 ton. Nagranie z Głuchołazów opublikowało w środę Dowództwo Generalne.