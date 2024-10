Rzekę pokrywa toksyczna piana. Zagraża setkom wiernych

Niedziela to trzeci dzień, w którym trująca piana utrzymuje się na powierzchni Jamuny w Delhi . Zdjęcia i nagrania tego zjawiska szybko zyskały popularność w sieci. Dziennikarze postanowili przeprawić się przez rzekę, publikując kadry niczym ze środka zimy.

To istotna informacja, ponieważ Jamuna to jedna z najważniejszych rzek Indii , zarówno pod względem religijnym, jak i historycznym. Każdego roku setki wiernych przyjeżdża, aby zanurzyć się w rzece podczas święta Chhath Puja .

Jamuna pokryta toksyczną pianą. Władze nie radzą sobie z problemem

Na posiedzeniu lokalnego rządu podjęto decyzje, które mają zapobiec potencjalnym zatruciom. W czasie trwania święta zostaną ustawione specjalne zraszacze , które mają odpychać pianę z powierzchni wody. Są to jednak działania doraźne.

Lokalni aktywiści przypominają, że to nie pierwszy raz, gdy Jamuna pokryta jest toksyczną pianą. Problem na większą lub mniejszą skalę występuje co roku, czego władze mają pełną świadomość. Premier stanu Delhi Arvind Kejriwal obiecywał, że rzeka zostanie oczyszczona do 2025 roku.