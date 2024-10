Afera we Francji. Ukraińcy mają opuścić domy

Francja: Burza po nakazie eksmisji dla ukraińskich uchodźców

Spośród 1600 obywateli Ukrainy, mieszkających obecnie w Meurthe i Mozela, około 600 zajmuje mieszkania utrzymywane przez państwo. Według francuskiego dziennika większość z nich to emeryci, którzy nie podjęli we Francji pracy. Działania rządzących - podaje "Le Monde" - zmusiły część z nich do powrotu do ojczyzny, nawet w rejony przygraniczne, gdzie toczą się działania wojenne.