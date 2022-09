Wakacje jesienią? Tam nadal jest ciepło. Oto hitowe kierunki z krótkim lotem

Świat

Wakacje w październiku to świetny pomysł dla tych, których drażnią tłumy turystów i nie uśmiecha im się zwiedzanie w upale. Tym bardziej, że gdy pogoda w Polsce raczej nie zachęca do wylegiwania się na plaży i każe zapomnieć o krótkich spodenkach i sukienkach, to w wielu miejscach Europy nadal jest na tyle ciepło, by cieszyć się wakacyjną atmosferą. Gdzie warto wybrać się na wakacje jesienią?

Zdjęcie Jesienią bilety lotnicze są tańsze. Podpowiadamy, gdzie spędzić urlop jesienią / 123RF/PICSEL