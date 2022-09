Podróżowanie w stylu city break to doskonały sposób na spędzenie weekendu z rodziną. Do najpopularniejszych polskich miast na tego typu wypady należą: Kraków, Wrocław, Warszawa, Łódź, Trójmiasto czy też Poznań. Polskie miasta mają wiele do zaoferowania turystom podróżującym wraz z dziećmi. Od historycznych zabytków i muzeów nastawionych na zainteresowanie i edukowanie dzieci, po atrakcje zapewniające rozrywkę dla całych rodzin.

City break za bon turystyczny

W miastach bonami turystycznymi można opłacić pobyt w hotelu czy innym obiekcie noclegowym uprawnionym do jego akceptacji. Ponadto za pomocą bonu można dokonać płatności za pakiety wycieczek dla rodzin. Najczęściej obejmują one zakwaterowanie, wyżywienie oraz bilety wstępu do określonych w pakiecie atrakcji turystycznych, takich jak muzea, ogród zoologiczny, czy nawet aquapark.



Zapłacenie za tego typu usługi pojedynczo bonem turystycznym jest niemożliwe, dlatego wykupienie pakietu wycieczki jest szczególnie korzystnym rozwiązaniem.

Agroturystyka - odpoczynek na świeżym powietrzu

Dla rodzin, które poszukują relaksu z dala od miejskiego zgiełku, najlepszym sposobem na spędzenie weekendu będzie agroturystyka. Wiejski rytm życia, domowa atmosfera, rozległe tereny zielone, a także świeże powietrze to tylko niektóre z zalet spędzenia weekendu poza miastem, w obiektach turystyki wiejskiej. Agroturystyka to miejsce idealne dla dzieci w każdym wieku. Taka forma wypoczynku zapewnia bezpieczną przestrzeń do zabawy dla maluchów, a także możliwość wyciszenia na łonie natury dla ich opiekunów.

Bony turystyczne są akceptowane w wybranych obiektach agroturystycznych prowadzących usługi hotelarskie na terenie całego kraju. Noclegów można szukać na wsi oraz w mniejszych miejscowościach, takich jak Radków, Kazimierz Dolny, Murzasichle, Łagów, Żabnica, Swornegacie, Rokitniki czy też Mrągowo.

Największy park rozrywki w Polsce z bonem turystycznym

Ciekawym sposobem na spędzenie wrześniowego weekendu jest wycieczka do parków rozrywki przeznaczonych dla całej rodziny. Takie doświadczenie jest nie tylko doskonałą formą spędzenia czasu z dziećmi, ale również zapewnia niezapomniane przeżycia.



Jedną z najpopularniejszych destynacji dla miłośników przygód jest Energylandia, znajdująca się w Zatorze oddalonym ok. 60 km od Krakowa. To największy park rozrywki w Polsce, który jest dostosowany do potrzeb zarówno młodszych, jak i starszych dzieci.



W Energylandii z wielu atrakcji dzieci mogą skorzystać już od drugiego roku życia. Aby opłacenie biletu wstępu bonami turystycznymi było możliwe, konieczne jest wykupienie pakietu usług. W przypadku Energylandii dodatkową usługą może być nocleg na polu namiotowym lub kupon na posiłek.

Gdzie jeszcze warto jechać z bonem turystycznym?

Nieco bardziej kameralnym miejscem, które warto odwiedzić z młodszymi dziećmi, jest Rabkoland. Park rozrywki położony w Rabce-Zdrój, przeznaczony jest dla dzieci 0-12 lat, jednak i dorośli zaznają tam przyjemnych wrażeń. Bonem turystycznym można opłacić całodniowy bilet wstępu do Rabkolandu, pod warunkiem wykupienia bonu gastronomicznego o wysokości 50 zł.



Innym ciekawym miejscem, w którym możliwe jest opłacenie pakietu usług, jest Park Wodny Suntago, oddalony ok. 30 km od Warszawy. W pakiet wchodzi bilet wstępu do parku i co najmniej jedna dodatkowa usługa - transport autobusowy na trasie Żyrardów-Suntago, czy też voucher na posiłek.

