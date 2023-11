Niektórzy w Watykanie uważają krok Franciszka za znak, że postanowił nie tolerować już agresywnej postawy kardynała i jego zwolenników, inni - że papież chce jedynie wydać "ostateczne ostrzeżenie". Jak zauważa włoski dziennik, to co się obecnie dzieje, potwierdza jedynie "konfliktowy dryf", który wybrała część episkopatu Ameryki Północnej, odzwierciedlający rosnący rozłam między katolicyzmem konserwatywnym i postępowym .

Dlaczego papież zdecydował się na rekcję akurat teraz?

Amerykański kardynał jest jednym z pięciu, którzy wyrazili słynną "dubię", czyli wątpliwości co do zakończonego właśnie synodu o synodalności i poprzedniego w sprawie Amazonii (z października 2019 r.). Burke w przeszłości zarzucał Franciszkowi spowodowanie schizmy w Kościele katolickim, "zaprzeczał przy tym, że jest wrogiem papieża, ale oskarżał go o wybory sprzeczne z oficjalną doktryną".