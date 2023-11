Abp Stanisław Gądecki wysłał list do papieża. Krytykuje niemieckie propozycje

Duchowny zwraca też uwagę, że istnieją dwa rodzaje miłości - "miłość Boża aż do pogardy siebie samego posunięta" i "miłość własna aż do pogardy Boga posunięta". Następnie stwierdza, że "zgodnie zaś z podejściem katolickim traktujemy z szacunkiem każdego człowieka, ale nie każdy ludzki wybór ".

Gądecki alarmuje ws. niemieckiej drogi synodalnej. "Ewidentnie niekatolicki charakter"

"Autorzy dokumentu wysuwają szereg praktycznych propozycji, poczynając od niezapisywania płci dziecka w metryce chrztu, możliwość zmiany imienia i płci w akcie chrztu, poprzez zapewnienie osobom transgender dostępu do sakramentów, w tym do kapłaństwa i do życia konsekrowanego, po obowiązek używania w Kościele niedyskryminującego języka i treningi dla duchownych, jak służyć osobom transgender. Wszystko w imię tzw. najnowszych osiągnięć nauk społecznych. Istnieje jednak ryzyko, że ustalenia naukowe, na które powołuje się Synodale Weg (drogi synodalnej - red.) są błędne, podobnie jak w przypadku innej popularnej niegdyś teorii rasizmu" - ocenia abp Stanisław Gądecki, pisząc, że mają one "ewidentnie niekatolicki charakter".