- Jeśli otrzymamy jakiekolwiek szczegóły lub oficjalne informacje, będziemy w stanie sobie z tym poradzić. Do tego czasu muszę zaklasyfikować to jako propagandę , z którą należy obchodzić się ostrożnie - dodał szef węgierskiej dyplomacji.

Premier Węgier Viktor Orban jest sceptyczny co do pomocy wojskowej dla Ukrainy. Utrzymuje również kontakty z Władimirem Putinem, co konfliktuje go z większością przywódców UE, którzy starają się odizolować rosyjskiego przywódcę od czasu inwazji Moskwy na Ukrainę.