- Europejscy przywódcy nadal dążą do wojny i wspierają Ukrainę, nawet wbrew woli Waszyngtonu . Nie możemy finansować i wspierać Ukrainy i ukraińskiej armii bez Stanów Zjednoczonych . Pieniądze, które oni chcą tam wydać, my moglibyśmy wydać u siebie. W tym nasze pieniądze, które wywożą do Ukrainy na taczkach - opowiadał.

Polityk odniósł się również do pomysłu przyjęcia Ukrainy do UE do 2030 roku. Taką propozycję wysunął prezydent Litwy Gitanas Nauseda. - Przyspieszmy przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej. Proponuję datę 1 stycznia 2030 roku. A otwarcie pierwszych negocjacji, pierwszego rozdziału negocjacji, może nastąpić w ciągu kilku tygodni - mówił w lutym tego roku.