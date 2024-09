Wielka Brytania wciąż waha się z wydaniem Ukrainie zgody na użycie przekazanych jej pocisków dalekiego zasięgu na terenie Rosji. Jak podał we wtorek dziennik "The Times", ta decyzja nie zapadnie bez wcześniejszej uzgodnienia jej z Stanami Zjednoczonymi. W związku z tym Wołodymyr Zełenski musi czekać na spotkanie z przedstawicielami Londynu i Waszyngtonu do czasu Zgromadzenia Ogólnego ONZ.