Tysiące ludzi wyszły na ulice Tbilisi po tym, jak gruziński parlament przyjął ustawę o tzw. zagranicznych agentach. Protestujący zablokowali największe skrzyżowanie w mieście. Według oficjalnych komunikatów policja zatrzymała kilkanaście osób. Przedstawiciel USA, który przybył we wtorek do stolicy Gruzji, przekazał, że Waszyngton jest gotów do nałożenia sankcji na przedstawicieli rządu. Premier Irakli Kobachidze skrytykował te zapowiedzi.