Tusk o kulisach rozmowy z Orbanem. "Powiedział mi to wprost"

Premier Węgier o azylu dla Marcina Romanowskiego. "To nie będzie ostatnie takie wydarzenie"

- Co do Polaków, którzy ubiegają się o azyl, nie chciałbym, aby to eskalowało na poziom premierów. Zależy nam, żeby ten spór z Polską był utrzymywany na takim możliwym do zarzadzania poziomie, dlatego nie powiem, co sądzę o statusie praworządności w Polsce - stwierdził.