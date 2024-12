Ruch w sprawie Romanowskiego. "Prezydium Sejmu jednoznacznie potępia"

Hołownia o Romanowskim: Żeby to nie było tak straszne, to byłoby śmieszne

Marszałek Sejmu został zapytany, co ze zwolnieniem lekarskim przedstawionym przez posła Romanowskiego . Polityk ma przebywać na L4 do 23 grudnia.

- To nie mnie proszę pytać. Proszę pytać tych, co zwiewają przed polskim wymianem sprawiedliwości. Żeby to nie było tak straszne, to byłoby śmieszne - odpowiedział marszałek.