Orban o azylu Romanowskiego. "Nie chciałbym, by to eskalowało"

Co do Polaków, którzy ubiegają się o azyl, nie chciałbym, aby to eskalowało na poziom premierów. Zależy nam, żeby ten spór z Polską był utrzymywany na takim możliwym do zarządzania poziomie, dlatego nie powiem, co sądzę o statusie praworządności w Polsce - powiedział premier Węgier Viktor Orban. Jak podkreślił, decyzja o azylu dla posła Marcina Romanowskiego "była zgodna z praktyką międzynarodową i dokładnie przeanalizowana".