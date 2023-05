Turcja: Recep Tayyip Erdoğan zdobył więcej głosów. Najpewniej będzie druga tura wyborów prezydenckich

Oprac.: Paulina Eliza Godlewska Świat

Urzędujący prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan zapowiedział, że jest gotowy stanąć do wyborów w drugiej turze. Po przeliczeniu 97 proc. ma kilkuprocentową przewagę nad rywalem, liderem opozycji Kemalem Kilicdaroglu, ale setne procenta dzielą go od tego, by zdobyć co najmniej połowę głosów, która jest konieczna do objęcia urzędu prezydenta.

Zdjęcie Urzędujący prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. / EPA/NECATI SAVAS / PAP