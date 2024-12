Trzęsienie ziemi we Francji. Wotum nieufności dla rządu

Parlament Francji uchwalił wniosek o wotum nieufności wobec rządu Michela Barniera, tym samym zmuszając go do ustąpienia ze stanowiska premiera. Agencja AFP podkreśla, że jest to pierwsza taka sytuacja od ponad 60 lat, kiedy szef francuskiego rządu ustępuje w wyniku wotum nieufności.

Jak oceniono, opozycja, doprowadzając do upadku rządu, pogrążyła "drugą co do wielkości potęgę gospodarczą Unii Europejskiej w kryzysie politycznym, który zagraża jej zdolności do stanowienia prawa i ograniczania ogromnego deficytu budżetowego".