W skrócie Czołg Leopard 1 ozdobiony świątecznymi dekoracjami przejechał ulicami Zabrza, wzbudzając zaskoczenie kierowców.

Akcję zorganizowało stowarzyszenie Mała Armia Grupa Śląsk (Muzeum Techniki Wojskowej w Zabrzu).

Przejazd czołgu był zabezpieczony, legalny i przypomniał mieszkańcom o muzealnej kolekcji pojazdów wojskowych.

Nagranie przedstawiające akcję Małej Armii Grupy Śląsk pojawiło się w mediach społecznościowych, wzbudzając entuzjazm internautów. Zobaczyć możemy na nim czołg Leopard 1 produkcji niemieckiej, przystrojony lampkami i łańcuchami świątecznymi przemierzający lokalne drogi.

"W tym roku nie odpuszczamy, więc tym razem prezentujemy naszego leoparda w jego śnieżnej odsłonie" - czytamy w poście.

"Świąteczny" czołg na śląskich drogach. Maszyna rozświetliła ulice Zabrza

Czołg, który niespodziewanie rozświetlił szarą zimową aurę na Śląsku to maszyna należąca do Muzeum Techniki Wojskowej w Zabrzu.

Dbający o nią pasjonaci z Małej Armii Grupy Śląsk przeprowadzili akcję przejazdu przez miasto już po raz drugi.

"Wiele lat pracy, wysiłków i prawdziwej pasji. Przejazd własnym czołgiem legalnie po ulicach miasta to jest to o czym marzą wszystkie Gumisie (...) W zeszłym roku zrobiliśmy to samo, ale kontynuacja świadczy, że to są już nasze standardy" - napisał w mediach społecznościowych dyrektor ds. technicznych zabrzańskiego muzeum Maciej Widuchowski.

Jak podkreślił, przejazd został zgłoszony policji i odbył się w pełni legalnie. Pojazd miał wykupione ubezpieczenie OC.

Wyjątkowa atrakcja w Zabrzu. "Świąteczny" czołg na ulicach miasta

"Świąteczny" czołg wykonał przejazd na trasie kilkuset metrów. Maciej Widuchowski podkreślał w rozmowie z Interią, że maszyna ma właściwe oświetlenie, a na gąsienice nałożono specjalne gumowe nakładki, które zapobiegają potencjalnemu niszczeniu podłoża.

- Czołgi bardzo często kojarzą się źle, wyglądają groźnie. My je lubimy, kolekcjonujemy sprzęt i chcemy go zaprezentować w sposób zabawowy, a nie groźny - powiedział nam dyrektor ds. technicznych zabrzańskiego muzeum, zapraszając do zwiedzania obiektu.

Internauci nie kryją zachwytu. "Piękna maszyna", "Bojowy kamuflaż świąteczny" - to tylko niektóre komentarze, które pojawiły się pod nagraniem w sieci.

Muzeum Techniki Wojskowej im. Jerzego Tadeusza Widuchowskiego w Zabrzu powstało w 2011 r. W jego zbiorach podziwiać można m.in. czołgi T-34/85 i T-72, a także pojazdy pancerne, wyrzutnie rakiet, czy radzieckie samoloty - eksponaty z II wojny światowej i okresu PRL.

