Wyszli z baru, padły strzały. Dziewięć osób nie żyje

Paweł Sekmistrz

Dziewięć osób zginęło, a 10 innych zostało rannych po tym, jak nieznani sprawcy otworzyli ogień do osób znajdujących się przed jednym z barów pod Johannesburgiem. Zabójcy czekali na ofiary w samochodach. To już druga tego rodzaju tragedia w kraju w tym miesiącu.

Grupa policjantów w niebieskich mundurach stoi przed budynkiem o nazwie First-Stop Tuck Shop, obok zaparkowanego białego vana. Ulica jest błotnista, wokół widać kałuże i zaniedbane budynki.
Strzelanina przed barem w JohannesburguEMMANUEL CROSETAFP

W skrócie

  • Nieznani napastnicy otworzyli ogień przed barem w Bekkersdal niedaleko Johannesburga, zabijając dziewięć osób i raniąc dziesięć kolejnych.
  • Policja rozpoczęła obławę na sprawców, którzy zbiegli z miejsca zdarzenia dwoma białymi samochodami typu kombi.
  • To już druga masowa strzelanina w Republice Południowej Afryki w tym miesiącu, co zwraca uwagę na narastający problem zorganizowanej przestępczości i łatwego dostępu do nielegalnej broni.
Do zdarzenia doszło przed godz. 1:00 w nocy z soboty na niedzielę czasu lokalnego w tawernie Bekkersdal. Bar położony jest ok. 40 km od Johannesburga.

Według relacji lokalnej policji, przed lokalem pojawiły się dwa białe samochody typu kombi. Znajdujący się w nich napastnicy zaczęli strzelać "na oślep" do klientów i innych osób znajdujących się w okolicy.

Strzelanina przed barem pod Johannesburgiem. Nie żyje dziewięć osób

12 sprawców, którzy brali udział w strzelaninie, zbiegło z miejsca zdarzenia. Początkowo policja informowała o 10 ofiarach śmiertelnych, po weryfikacji ustalono, że zginęło dziewięć osób, a 10 innych odniosło rany.

Służby powiadomiły, że wśród zmarłych jest kierowca działający w ramach internetowej usługi przewozu osób. W komunikacie zapewniono też, że rozpoczęto obławę na napastników.

    Motywy sprawców tragedii pozostają nieznane.

    RPA zmaga się z problemem zorganizowanej przestępczości

    Tragedia pod Johannesburgiem jest już drugą tego rodzaju, jaka miała miejsce w RPA w tym miesiącu. 6 grudnia uzbrojeni napastnicy wtargnęli do hostelu w Saulsville, nieopodal Pretorii.

    Zginęło kilkanaście osób, w tym trzyletnie dziecko. Z danych policji wynika, że do strzelaniny doszło w miejscu, gdzie prowadzona była nielegalna sprzedaż napojów alkoholowych.

    RPA, najbardziej rozwinięty pod względem przemysłowym kraj w Afryce, od dawna zmaga się z problemem przestępczości powiązanej z gangami. Sytuacji nie sprzyja fakt coraz powszechniejszego dostępu do nielegalnej broni.

    Źródło: AFP

