Biały Dom opublikował we wtorek nagranie, podczas którego Donald Trump dzieli się tym, co nazywa "lekcjami zmieniającymi życie", czyli fragmentami swojej osobistej filozofii i recepty na sukces.

"Lekcje zmieniające życie" od Donalda Trumpa

"Jeśli chcesz zmienić świat, musisz mieć odwagę być outsiderem. Ciężko pracuj, uwierz w amerykański sen" - napisano w opisie nagrania. W samym wideo pojawiają się ujęcia z życia Donalda Trumpa jako prezydenta, biznesmena, a także osobowości telewizyjnej. Rady, jakich udziela amerykańska głowa państwa, to:

Nigdy nie jesteś zbyt młody, by zrobić coś wielkiego Musisz kochać to, co robisz Myśl ambitnie Pracuj ciężko Nie trać rozpędu Żeby zmienić świat, musisz odważyć się być outsiderem Zaufaj swojemu instynktowi Uwierz w "amerykański sen" Myśl o sobie jak o zwycięzcy Bądź oryginalny Nigdy się nie poddawaj

Donald Trump nieobecny. Biały Dom zapowiada wystąpienie

Nagranie pojawia się w czasie rosnących podejrzeń wokół kondycji Donalda Trumpa. W mediach społecznościowych część Amerykanów zaczęło szerzyć teorie spiskowe po tym, jak prezydent USA przestał pojawiać się publicznie. Co prawda po trzech dniach od rozpoczęcia ogólnonarodowej debaty Trump pojawił się na jednym z pól golfowych,ale zdjęcia głowy państwa zostały wykonane z dystansu.

Biały Dom nie odniósł się do komentarzy, a w harmonogramie prezydenta pojawił się we wtorek punkt: przemówienie. Departament Stanu przekazał, że republikanin ma wypowiedź się w temacie obronności. Zaplanowano ją na godzinę 14 (20 czasu polskiego - red.).

Wizyta Karola Nawrockiego w Białym Domu. Skład polskiej delegacji

Z kolei za kilkanaście godzin Donald Trump przyjmie w rezydencji przy Pennsylvania Avenue 1600 prezydenta Polski.

Będzie to druga wizyta Karola Nawrockiego w Gabinecie Owalnym w ostatnich miesiącach, jednak pierwsza w nowej roli.

W polskiej delegacji lecącej do Waszyngtonu znaleźli się: szef BBN Sławomir Cenckiewicz, europoseł Adam Bielan, rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, zastępca szefa gabinetu prezydenta Jarosław Dębowski, a także Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.

W wizycie będzie uczestniczyła także dyrektor protokołu dyplomatycznego z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

