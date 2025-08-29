Nawrocki otrzymał wytyczne od rządu. "Można by potraktować jako żart"
Instrukcje, które Karol Nawrocki otrzymał od rządu przed spotkaniem z Donaldem Trumpem, "można by potraktować jako żart" - powiedział rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Podkreślił, że to niepoważne, żeby wskazówki zawierały się w jednej kartce A4.
W skrócie
- Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Nawrockiego, wyśmiewa instrukcje rządu przekazane przed wizytą u Donalda Trumpa, określając je jako żart.
- Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiada, że przekazane pismo to tylko podsumowanie stanowiska rządu, a szczegółowe materiały były przygotowane wcześniej.
- Podkreślono rolę konstytucji, zgodnie z którą prezydent realizuje politykę zagraniczną zgodnie z wytycznymi rządu, aby nie było dwóch niezależnych polityk zagranicznych.
- Wizyta Nawrockiego w USA będzie jego pierwszą wizytą zagraniczną, a głównymi tematami rozmów mają być bezpieczeństwo militarne i energetyczne Polski.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Karol Nawrocki spotka się w przyszłym tygodniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Polski rząd przygotował dla prezydenta instrukcje i rekomendacje, które będą wytycznymi "o czym Nawrocki ma mówić, a o czym nie mówić".
Do otrzymanego dokumentu odniósł się w piątek Rafał Leśkiewicz - rzecznik prasowy prezydenta Nawrockiego. Podczas rozmowy w stacji wPolsce24 powiedział, że "instrukcje można by potraktować jako żart".
- Przyznam szczerze, że dokument jednostronicowy wskazujący na kluczowe kwestie, którymi powinien zająć się pan prezydent Karol Nawrocki podczas rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem, to żenujące stanowisko MSZ - powiedział Leśkiewicz. W jego ocenie, nie ma w nim "żadnych konkretnych wskazówek".
Dopytywany, co w takim razie się w tym piśmie znalazło, Leśkiewicz powiedział, że w piśmie składającym się z jednej kartki formatu A4 zostało sformułowane na przykład zdanie, że "prezydent powinien zadbać o interes Polski w rozmowach z prezydentem Donaldem Trumpem".
- Najwyraźniej na tyle stać pana wicepremiera, szefa MSZ Radosława Sikorskiego, który zapewne otrzymuje stosowne informacje od kierownika placówki w Waszyngtonie, pana Bogdana Klicha - powiedział Leśkiewicz, podkreślając, iż niepoważnym jest, żeby prezydent dostawał z MSZ informacje na jednej stronie A4.
Jednocześnie rzecznik prezydenta zapewnił, że Nawrocki poradzi sobie bez otrzymanych wskazówek. - Doskonale wie, jak reprezentować interes Polski i Polaków. Natomiast wyraźnie należy podkreślić, że brak przepływu informacji pomiędzy Pałacem Prezydenckim, a Ministerstwem Spraw Zagranicznych, który jest wywołany przez MSZ, powinien wzbudzić u wszystkich głęboki niepokój - stwierdził.
Pałac Prezydencki: Otrzymane pismo to żart. MSZ odpowiada: Przygotowaliśmy wielostronicowe materiały
Na słowa Rafała Leśkiewicza odpowiedział Paweł Wroński, rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. We wpisie na portalu X napisał, że "pismo, które pan rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz nazywa 'instrukcją MSZ' i 'żartem' jest w rzeczywistości stanowiskiem rządu RP, które z natury jest skrótowe".
Wroński zapewnił także, że przed wizytą Nawrockiego w Waszyngtonie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało "wielostronicowe materiały".
Prezydent otrzymuje wskazówki i wytyczne od rządu, ponieważ, jak pokreślił Wroński, nie może być dwóch polityk zagranicznych państwa. Powołał się na konstytucję.
- Konstytucja stanowi, że prezydent reprezentuje Polskę, ale przedstawia stanowisko państwa będące stanowiskiem rządu, nawet gdyby się z nim nie zgadzał. W związku z czym otrzymuje wskazówki, w jaki sposób to stanowisko ma przedstawiać. Nie może być bowiem dwóch polityk zagranicznych jednego państwa - podkreślił Wroński.
Chodzi dokładnie o art. 146 i 133 konstytucji. Zgodnie z pierwszym to rząd prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Polski. Drugi z kolei mówi o współpracy w tym zakresie prezydenta z Radą Ministrów.
Pierwsza zagraniczna podróż Karola Nawrockiego. Odwiedzi Donalda Trumpa
Zaplanowana na 3 września wizyta w Waszyngtonie będzie pierwszą wizytą zagraniczną prezydenta Nawrockiego.
W ubiegłym tygodniu szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki informował, że rozmowy w Stanach Zjednoczonych będą dotyczyły przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa militarnego i energetycznego Polski.
Ponadto prezydent planuje podkreślić, że zarówno Rosji, jak i jej przywódcy Władimirowi Putinowi "nie wolno wierzyć".