W skrócie Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Nawrockiego, wyśmiewa instrukcje rządu przekazane przed wizytą u Donalda Trumpa, określając je jako żart.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiada, że przekazane pismo to tylko podsumowanie stanowiska rządu, a szczegółowe materiały były przygotowane wcześniej.

Podkreślono rolę konstytucji, zgodnie z którą prezydent realizuje politykę zagraniczną zgodnie z wytycznymi rządu, aby nie było dwóch niezależnych polityk zagranicznych.

Wizyta Nawrockiego w USA będzie jego pierwszą wizytą zagraniczną, a głównymi tematami rozmów mają być bezpieczeństwo militarne i energetyczne Polski.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do otrzymanego dokumentu odniósł się w piątek Rafał Leśkiewicz - rzecznik prasowy prezydenta Nawrockiego. Podczas rozmowy w stacji wPolsce24 powiedział, że "instrukcje można by potraktować jako żart".

- Przyznam szczerze, że dokument jednostronicowy wskazujący na kluczowe kwestie, którymi powinien zająć się pan prezydent Karol Nawrocki podczas rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem, to żenujące stanowisko MSZ - powiedział Leśkiewicz. W jego ocenie, nie ma w nim "żadnych konkretnych wskazówek".

Dopytywany, co w takim razie się w tym piśmie znalazło, Leśkiewicz powiedział, że w piśmie składającym się z jednej kartki formatu A4 zostało sformułowane na przykład zdanie, że "prezydent powinien zadbać o interes Polski w rozmowach z prezydentem Donaldem Trumpem".

- Najwyraźniej na tyle stać pana wicepremiera, szefa MSZ Radosława Sikorskiego, który zapewne otrzymuje stosowne informacje od kierownika placówki w Waszyngtonie, pana Bogdana Klicha - powiedział Leśkiewicz, podkreślając, iż niepoważnym jest, żeby prezydent dostawał z MSZ informacje na jednej stronie A4.

Jednocześnie rzecznik prezydenta zapewnił, że Nawrocki poradzi sobie bez otrzymanych wskazówek. - Doskonale wie, jak reprezentować interes Polski i Polaków. Natomiast wyraźnie należy podkreślić, że brak przepływu informacji pomiędzy Pałacem Prezydenckim, a Ministerstwem Spraw Zagranicznych, który jest wywołany przez MSZ, powinien wzbudzić u wszystkich głęboki niepokój - stwierdził.

Pałac Prezydencki: Otrzymane pismo to żart. MSZ odpowiada: Przygotowaliśmy wielostronicowe materiały

Na słowa Rafała Leśkiewicza odpowiedział Paweł Wroński, rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. We wpisie na portalu X napisał, że "pismo, które pan rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz nazywa 'instrukcją MSZ' i 'żartem' jest w rzeczywistości stanowiskiem rządu RP, które z natury jest skrótowe".

Wroński zapewnił także, że przed wizytą Nawrockiego w Waszyngtonie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało "wielostronicowe materiały".

Prezydent otrzymuje wskazówki i wytyczne od rządu, ponieważ, jak pokreślił Wroński, nie może być dwóch polityk zagranicznych państwa. Powołał się na konstytucję.

- Konstytucja stanowi, że prezydent reprezentuje Polskę, ale przedstawia stanowisko państwa będące stanowiskiem rządu, nawet gdyby się z nim nie zgadzał. W związku z czym otrzymuje wskazówki, w jaki sposób to stanowisko ma przedstawiać. Nie może być bowiem dwóch polityk zagranicznych jednego państwa - podkreślił Wroński.

Chodzi dokładnie o art. 146 i 133 konstytucji. Zgodnie z pierwszym to rząd prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Polski. Drugi z kolei mówi o współpracy w tym zakresie prezydenta z Radą Ministrów.

Pierwsza zagraniczna podróż Karola Nawrockiego. Odwiedzi Donalda Trumpa

Zaplanowana na 3 września wizyta w Waszyngtonie będzie pierwszą wizytą zagraniczną prezydenta Nawrockiego.

W ubiegłym tygodniu szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki informował, że rozmowy w Stanach Zjednoczonych będą dotyczyły przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa militarnego i energetycznego Polski.

Ponadto prezydent planuje podkreślić, że zarówno Rosji, jak i jej przywódcy Władimirowi Putinowi "nie wolno wierzyć".

Rzecznik prezydenta o katastrofie w Radomiu: Czarny dzień dla polskiego lotnictwa Polsat News Polsat News