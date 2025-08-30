Szef MSZ do prezydenta: Sprawdziłbym, który z doradców był takim durniem
"Na miejscu głowy państwa sprawdziłbym, który z jego doradców był takim durniem" - stwierdził Radosław Sikorski. Szef MSZ w ten sposób odniósł się do ujawnienia pisma ze stanowiskiem rządu na wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych.
W skrócie
- Trwa spór między Pałacem Prezydenckim a MSZ o instrukcje na wizytę prezydenta Nawrockiego w USA.
- Pismo z wytycznymi rządu wywołało krytyczne komentarze ze strony prezydenckich ministrów.
- Szef MSZ Radosław Sikorski dosadnie skrytykował ujawnienie dokumentu.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Od kilku dni trwa medialny spór między Pałacem Prezydenckim i Ministerstwem Spraw Zagranicznych w sprawie przygotowań do spotkania Trump-Nawrocki w USA 3 września.
Premier Donald Tusk ogłosił, że przed wizytą w USA spotka się z prezydentem, dla którego rząd przygotował instrukcje i rekomendacje. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował, że Nawrocki pismo otrzymał.
Ujawnione pismo MSZ. W pałacu mówią o "żenującym stanowisku"
Prezydenccy ministrowie skrytykowali wskazówki. Rzecznik Nawrockiego Rafał Leśkiewicz na antenie telewizji wPolsce24 stwierdził, że pismo z resortu dyplomacji liczy jedną stronę, nie zawiera "żadnych konkretnych wskazówek" i w jego ocenie to "żenujące stanowisko MSZ".
Odpowiedział mu w mediach społecznościowych rzecznik MSZ Paweł Wroński. Wskazał, że pismo było "stanowiskiem rządu, które z natury jest skrótowe". Dodał, że "MSZ przygotowało wielostronicowe materiały dla prezydenta Karola Nawrockiego przed wizytą w Waszyngtonie".
Treść pisma w czwartek ujawnił Robert Mazurek w Kanale Zero. Publikację dokumentu skomentował Rafał Cheda - oficer Agencji Wywiadu w stanie spoczynku.
"Pałac dokonał czynu obrzydliwego. Ujawnił poufną instrukcję rządu do wykonania przez Nawrockiego w USA. Czyn upodlający RP, jakiego nie było w niepodległej historii. W dodatku z niegodnych pobudek. Donieść Trumpowi na Tuska i podlizać się USA. Warcholstwo kosztem Polski. Zgroza" - podkreślił w serwisie X.
Sikorski do Nawrockiego: Sprawdziłbym, kto był takim durniem
Do jego wpisu odniósł się Radosław Sikorski. "Stanowisko Rządu na wizytę Prezydenta w USA nie było formalnie niejawne, ale na miejscu głowy państwa sprawdziłbym, który z jego doradców był takim durniem. Natomiast teraz wszyscy wiemy w jakich sprawach prezydent może reprezentować całe państwo polskie, a w jakich siebie" - ocenił szef MSZ.
Karol Nawrocki w Waszyngtonie spotka się z Donaldem Trumpem. Będzie to jego pierwsza wizyta zagraniczna. Szef kancelarii prezydenta informował, że agenda rozmów dotyczy przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa militarnego i energetycznego Polski. Ponadto prezydent planuje podkreślić, że zarówno Rosji, jak i jej przywódcy Władimirowi Putinowi "nie wolno wierzyć" - wskazał Zbigniew Bogucki.
Przed spotkaniem w Waszyngtonie Nawrocki zorganizował w Warszawie szczyt w gronie liderów regionu Morza Bałtyckiego. W Belwederze rozmawiał z prezydentami Litwy, Łotwy, Estonii oraz premier Danii. Przywódcy zdalnie połączyli się również z Wołodymyrem Zełenskim. Karol Nawrocki telefonicznie konsultował się również z prezydentem Finlandii i prezydent Mołdawii.