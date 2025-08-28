Prezydent dostał wytyczne. "Nie może być dwóch polityk zagranicznych"
Przed zagranicznymi wizytami prezydent otrzymuje wytyczne od rządu. Nie inaczej jest w przypadku wyjazdu Karola Nawrockiego do Waszyngtonu. - Nie może być dwóch polityk zagranicznych jednego państwa - wyjaśnił rzecznik MSZ Paweł Wroński. Resort wysłał już dokument do KPRM ze wskazówkami, o czym prezydent ma mówić, a o czym nie.
W skrócie
Premier Donald Tusk poinformował po środowym posiedzeniu Rady Gabinetowej, że spotka się z Karolem Nawrockim przed wizytą w USA zapowiedzianą na 3 września. Dodał, że dla prezydenta przygotowane zostały instrukcje i rekomendacje.
Na późniejszym briefingu szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział, że do KPRP dotarło pismo z MSZ.
Rzecznik resortu dyplomacji zaznaczył, że dokument ten nie jest jawny. - Ale jest to dokument będący wytycznymi o czym, jak to powiedział minister Radosław Sikorski, pan prezydent Nawrocki ma mówić, o czym ma nie mówić (podczas wizyty w USA - red.) - stwierdził Paweł Wroński.
Nie chciał nawet w ogólnym zarysie przekazać, co obejmują rekomendacje wysłane do Kancelarii Prezydenta RP. Zaznaczył, że zapowiadane przez Kancelarię tematy rozmów Nawrockiego w USA "ogólnie nie są sprzeczne z długoletnimi priorytetami polityki zagranicznej rządu wobec Waszyngtonu".
Wroński był też pytany dlaczego przygotowywane są instrukcje i rekomendacje rządu dla Kancelarii Prezydenta RP przed wizytami zagranicznymi. Podkreślił, że zgodnie z art. 146 Konstytucji, to rząd prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Polski, a zgodnie z artykułem 133 prezydent współpracuje w tym zakresie z Radą Ministrów.
- Konstytucja stanowi, że prezydent reprezentuje Polskę, ale przedstawia stanowisko państwa będące stanowiskiem rządu, nawet gdyby się z nim nie zgadzał. W związku z czym otrzymuje wskazówki, w jaki sposób to stanowisko ma przedstawiać. Nie może być bowiem dwóch polityk zagranicznych jednego państwa - podkreślił rzecznik MSZ.
Pierwsza zagraniczna wizyta prezydenta. Karol Nawrocki uda się do Waszyngtonu
Paweł Wroński był dopytywany, czy planowana jest jeszcze rozmowa Sikorskiego z Nawrockim przed wylotem do USA. - Pan minister jest gotowy w każdej chwili służyć swoim doświadczeniem i kontaktami. Natomiast to od Kancelarii Prezydenta RP zależy, czy prezydent będzie chciał z nich skorzystać - powiedział.
Rzecznik MSZ dodał, że wizytę Nawrockiego w USA przygotowuje szef BPM Marcin Przydacz, który kontaktował się z polską ambasadą i rozmawiał z Bogdanem Klichem, który kieruje polską placówką w Waszyngtonie w randze charge d'affaires. - Minister Przydacz został zbriefowany, dysponuje możliwie dużą wiedzą na temat polskiej polityki zagranicznej i zasad jej prowadzenia - podkreślił rzecznik MSZ.
Zaplanowana na 3 września wizyta prezydenta w Waszyngtonie będzie pierwszą wizytą zagraniczną Nawrockiego. W ubiegłym tygodniu szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki informował, że rozmowy w Stanach Zjednoczonych będą dotyczyły przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa militarnego i energetycznego Polski, a ponadto prezydent planuje podkreślić, że zarówno Rosji, jak i jej przywódcy Władimirowi Putinowi "nie wolno wierzyć".