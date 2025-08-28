W skrócie Premier Donald Tusk zapowiedział spotkanie z prezydentem Nawrockim przed jego pierwszą wizytą zagraniczną w USA i przekazanie mu rekomendacji rządu.

Rzecznik MSZ podkreślił, że nie może być dwóch różnych polityk zagranicznych państwa i prezydent zobowiązany jest przedstawiać stanowisko rządu.

Wizyta prezydenta w Waszyngtonie skoncentruje się na tematach bezpieczeństwa militarnego i energetycznego oraz relacjach z Rosją.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Premier Donald Tusk poinformował po środowym posiedzeniu Rady Gabinetowej, że spotka się z Karolem Nawrockim przed wizytą w USA zapowiedzianą na 3 września. Dodał, że dla prezydenta przygotowane zostały instrukcje i rekomendacje.

Na późniejszym briefingu szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział, że do KPRP dotarło pismo z MSZ.

Prezydent dostał wytyczne przed wizytą w USA. "Nie może być dwóch polityk zagranicznych"

Rzecznik resortu dyplomacji zaznaczył, że dokument ten nie jest jawny. - Ale jest to dokument będący wytycznymi o czym, jak to powiedział minister Radosław Sikorski, pan prezydent Nawrocki ma mówić, o czym ma nie mówić (podczas wizyty w USA - red.) - stwierdził Paweł Wroński.

Nie chciał nawet w ogólnym zarysie przekazać, co obejmują rekomendacje wysłane do Kancelarii Prezydenta RP. Zaznaczył, że zapowiadane przez Kancelarię tematy rozmów Nawrockiego w USA "ogólnie nie są sprzeczne z długoletnimi priorytetami polityki zagranicznej rządu wobec Waszyngtonu".

Wroński był też pytany dlaczego przygotowywane są instrukcje i rekomendacje rządu dla Kancelarii Prezydenta RP przed wizytami zagranicznymi. Podkreślił, że zgodnie z art. 146 Konstytucji, to rząd prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Polski, a zgodnie z artykułem 133 prezydent współpracuje w tym zakresie z Radą Ministrów.

- Konstytucja stanowi, że prezydent reprezentuje Polskę, ale przedstawia stanowisko państwa będące stanowiskiem rządu, nawet gdyby się z nim nie zgadzał. W związku z czym otrzymuje wskazówki, w jaki sposób to stanowisko ma przedstawiać. Nie może być bowiem dwóch polityk zagranicznych jednego państwa - podkreślił rzecznik MSZ.

Pierwsza zagraniczna wizyta prezydenta. Karol Nawrocki uda się do Waszyngtonu

Paweł Wroński był dopytywany, czy planowana jest jeszcze rozmowa Sikorskiego z Nawrockim przed wylotem do USA. - Pan minister jest gotowy w każdej chwili służyć swoim doświadczeniem i kontaktami. Natomiast to od Kancelarii Prezydenta RP zależy, czy prezydent będzie chciał z nich skorzystać - powiedział.

Rzecznik MSZ dodał, że wizytę Nawrockiego w USA przygotowuje szef BPM Marcin Przydacz, który kontaktował się z polską ambasadą i rozmawiał z Bogdanem Klichem, który kieruje polską placówką w Waszyngtonie w randze charge d'affaires. - Minister Przydacz został zbriefowany, dysponuje możliwie dużą wiedzą na temat polskiej polityki zagranicznej i zasad jej prowadzenia - podkreślił rzecznik MSZ.

Zaplanowana na 3 września wizyta prezydenta w Waszyngtonie będzie pierwszą wizytą zagraniczną Nawrockiego. W ubiegłym tygodniu szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki informował, że rozmowy w Stanach Zjednoczonych będą dotyczyły przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa militarnego i energetycznego Polski, a ponadto prezydent planuje podkreślić, że zarówno Rosji, jak i jej przywódcy Władimirowi Putinowi "nie wolno wierzyć".

"Wydarzenia". Skutki weta prezydenta. Wielu Ukraińców może stracić pracę Polsat News