W skrócie Donald Trump zakończył remont Ogrodu Różanego przy Białym Domu.

Prezydent odkrył uszkodzenie nowo położonego marmuru i zareagował emocjonalnie.

Dzięki kamerom sprawca szkody został zidentyfikowany, a kosztami zostanie obciążony wykonawca.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Od czasu powrotu do urzędu Donald Trump przebudowuje fragmenty Białego Domu według własnych preferencji, urządzając na nowo m.in. Gabinet Owalny i zarządzając postawienie nowej sali balowej, która kosztować ma 200 mln dolarów.

W ostatnich tygodniach zakończono także prace nad utwardzeniem dotychczas porośniętego trawą kawałka Ogrodu Różanego. Trump widziany był jak bacznie obserwuje postępy prac renowacyjnych z dachu Białego Domu.

Już w marcu prezydent USA mówił dziennikarce Fox News, że trawnik ten "nie nadaje się" na konferencje prasowe i zasugerował, że zabuduje go kamieniem, aby ułatwić poruszanie się po nim. "New York Times" podawał z kolei, że przywódca chce wystylizować Ogród Różany na wzór patio z jego prywatnej posiadłości w Mar-a-Lago.

Zniszczony marmur w Ogrodzie Różanym. Trump grzmi w sieci

W weekend Trump zamieścił w serwisie Truth Social wpis, w którym wyjaśnił, że użył w Białym Domu "najpiękniejszego marmuru i kamienia, jaki można znaleźć".

"Powierzchnie są dla mnie, jako budowniczego, niezwykle ważne" - uzasadniał.

W dalszej części prezydent USA poinformował, że prace w Ogrodzie Różanym zakończyły się i jest on obecnie "o wiele piękniejszy, niż ktokolwiek mógł sobie wyobrazić". Niestety, przywódca wspomniał przy tym o pewnej sytuacji, która - jak sam napisał - sprawiła, że krzyczał i wcale nie był miły.

Okazało się bowiem, że Trump zauważył szczelinę w marmurze, która "rozciąga się na ponad 25 jardów (ok. 23 m)". W opinii polityka była "głęboka i paskudna".

"Kto to zrobił, chcę się dowiedzieć natychmiast! Zastanawiałem się: czy to był wandalizm, czy głupota?" - czytamy w relacji w sieci.

Prezydent USA namierzył autorów szkody. "Złapaliśmy ich na gorącym uczynku"

Dzięki zainstalowanym w ogrodzie kamerom Trump odkrył, że marmur uszkodził podwykonawca, który "przewoził ciężkie elementy do montażu na zepsutym i mocno przechylonym wózku, który mocno się o niego ocierał".

Prezydent zapowiedział więc, że wymieni kamień, a kosztami obciąży wykonawcę. "Złapaliśmy ich na gorącym uczynku" - pochwalił się, nazywając autorów szkody "głupcami".

Źródło: Fox News, "New York Times"

Polityk PiS w ''Graffiti'' wprost o liderze Konfederacji: Mentzen to młody Balcerowicz Polsat News Polsat News