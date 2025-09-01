"Złapaliśmy ich na gorącym uczynku". Trump nie krył oburzenia
Donald Trump poinformował o zakończeniu prac remontowych w sąsiadującym z Białym Domem Ogrodzie Różanym. Niestety, amerykański przywódca nie cieszył się długo z zaprowadzonych zmian. Republikanin odkrył, że ktoś uszkodził cenny marmur, który zastąpił fragment trawnika. Krótko później sprawców udało się zidentyfikować. Trump całą sytuację opisał w sieci, nie kryjąc przy tym emocji.
W skrócie
- Donald Trump zakończył remont Ogrodu Różanego przy Białym Domu.
- Prezydent odkrył uszkodzenie nowo położonego marmuru i zareagował emocjonalnie.
- Dzięki kamerom sprawca szkody został zidentyfikowany, a kosztami zostanie obciążony wykonawca.
Od czasu powrotu do urzędu Donald Trump przebudowuje fragmenty Białego Domu według własnych preferencji, urządzając na nowo m.in. Gabinet Owalny i zarządzając postawienie nowej sali balowej, która kosztować ma 200 mln dolarów.
W ostatnich tygodniach zakończono także prace nad utwardzeniem dotychczas porośniętego trawą kawałka Ogrodu Różanego. Trump widziany był jak bacznie obserwuje postępy prac renowacyjnych z dachu Białego Domu.
Już w marcu prezydent USA mówił dziennikarce Fox News, że trawnik ten "nie nadaje się" na konferencje prasowe i zasugerował, że zabuduje go kamieniem, aby ułatwić poruszanie się po nim. "New York Times" podawał z kolei, że przywódca chce wystylizować Ogród Różany na wzór patio z jego prywatnej posiadłości w Mar-a-Lago.
Zniszczony marmur w Ogrodzie Różanym. Trump grzmi w sieci
W weekend Trump zamieścił w serwisie Truth Social wpis, w którym wyjaśnił, że użył w Białym Domu "najpiękniejszego marmuru i kamienia, jaki można znaleźć".
"Powierzchnie są dla mnie, jako budowniczego, niezwykle ważne" - uzasadniał.
W dalszej części prezydent USA poinformował, że prace w Ogrodzie Różanym zakończyły się i jest on obecnie "o wiele piękniejszy, niż ktokolwiek mógł sobie wyobrazić". Niestety, przywódca wspomniał przy tym o pewnej sytuacji, która - jak sam napisał - sprawiła, że krzyczał i wcale nie był miły.
Okazało się bowiem, że Trump zauważył szczelinę w marmurze, która "rozciąga się na ponad 25 jardów (ok. 23 m)". W opinii polityka była "głęboka i paskudna".
"Kto to zrobił, chcę się dowiedzieć natychmiast! Zastanawiałem się: czy to był wandalizm, czy głupota?" - czytamy w relacji w sieci.
Prezydent USA namierzył autorów szkody. "Złapaliśmy ich na gorącym uczynku"
Dzięki zainstalowanym w ogrodzie kamerom Trump odkrył, że marmur uszkodził podwykonawca, który "przewoził ciężkie elementy do montażu na zepsutym i mocno przechylonym wózku, który mocno się o niego ocierał".
Prezydent zapowiedział więc, że wymieni kamień, a kosztami obciąży wykonawcę. "Złapaliśmy ich na gorącym uczynku" - pochwalił się, nazywając autorów szkody "głupcami".
Źródło: Fox News, "New York Times"