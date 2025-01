Trump grozi Danii. Zapowiada stanowczą reakcję

Prezydent elekt USA kolejny raz odniósł się do kwestii przekazania Grenlandii pod jurusdykcję władz w Waszyngtonie . Zdaniem Donalda Trumpa nie chodzi wyłącznie o interes Stanów Zjednoczonych, ale utrzymania równowagi sił na całym świecie.

- Potrzebuję Grenlandii ze względu bezpieczeństwa narodowego. Powiedziano mi to na długo przed kandydowaniem. Na wyspie jest tylko około 45 tysięcy ludzi i tak naprawdę nikt nie wie, czy Dania ma do niej prawo. Jeśli tak, to powinni ustąpić, ponieważ potrzebujemy jej, aby chronić wolnego świata - mówił, dodając, że odmowa może spotkać się z odpowiedzią gospodarczą i nałożeniem specjalnym ceł.