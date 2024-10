Tragiczny finał rodzinnych wakacji w Rzymie. Nie żyje nastolatka

Rodzina z Wielkiej Brytanii przybyła do Rzymu w ubiegły czwartek. W planach wizyty znalazły się najważniejsze punkty Wiecznego Miasta: Koloseum i Muzea Watykańskie . Zanim jednak turyści przystąpili do zwiedzania, postanowili zjeść obiad. Wybrali jedną z lokalnych pizzerii, w dzielnicy Gianicolense .

Rzym. Zmarła po obiedzie w restauracji

Po powrocie do hotelu, kwadrans po zakończeniu posiłku, nastolatka doznała wstrząsu anafilaktycznego. Niezwłocznie przewieziona została do szpitala San Camillo. Niestety, jej życia nie udało się uratować. Jak informują włoskie media, wszystko wskazuje na to, że suszone owoce, które znajdowały się w deserze, zawierały alergen, na który uczulona była nastolatka.