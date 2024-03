Teraz się cieszymy, a czeka nas katastrofa. Naukowcy biją na alarm

To co widzimy gołym okiem wokół nas, naukowcy ujęli w statystyki. Unijna agencja zajmująca się klimatem podała, że luty był dziewiątym najcieplejszym miesiącem z rzędu. Nie musimy nawet czekać na dane z marca, bo temperatury z grudnia, stycznia i lutego już wystarczyły, żeby uznać, że mieliśmy na świecie najcieplejszą zimę w historii pomiarów. W lutym średnia temperatura była o 1,77 st. C. wyższa niż w latach 1850-1900.

Latem, według meteorologów, na południu Europy można znów spodziewać 50 kresek na termometrach. Wysoka temperatura to większe parowanie, a to z kolei oznacza, że w Hiszpanii skurczą się zasoby wodne. W konsekwencji ludzie będą zmagać się z kolejnym dużym problemem, czyli suszą.

Zapłacimy za wczesną wiosnę

- To co się nam wydawało pewnym dobrodziejstwem, bo zimą rachunki za gaz dostaliśmy mniejsze, jest mylne. Niedługo za to zapłacimy, rachunki za żywność dadzą nam do wiwatu. Nasze środowisko do tej pory funkcjonowało, a mam na myśli zarówno zwierzęta jak i rośliny, według takiego schematu, że luty to jest jednak miesiąc chłodny. I nagle zaczyna się nam zmieniać cały schemat, wkraczamy na terra incognita - ostrzega prof. Chojnicki.