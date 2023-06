Tajny system USA wykrył implozję Titana. "To osłupiające i surrealistyczne"

Oprac.: Sebastian Przybył

- Tajny system amerykańskiej marynarki wojennej wykrył implozję Titana w niedzielę - powiedział przedstawiciel US Navy w rozmowie z amerykańskim dziennikiem "The Wall Street Journal". Choć odgłos nie był jednoznacznym dowodem, to stanowił podstawę dla rozpoczęcia akcji poszukiwawczej. Z kolei zdaniem reżysera filmu "Titanic" i badacza oceanu, tragedie łodzi podwodnej i transatlantyku mają ze sobą wiele wspólnego. - To, że bardzo podobna tragedia, gdzie znaki ostrzegawcze zostały zignorowane, zdarzyła się w dokładnie tym samym miejscu - to po prostu osłupiające. To naprawdę dość surrealistyczne - powiedział James Cameron.

Zdjęcie Poszukiwania zaginionej łodzi podwodnej / Associated Press / East News