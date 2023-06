Szczątki w pobliżu Titanica. "Potencjalny przełom" w poszukiwaniach Titana

Póki co nie ma jednak pewności, czy znalezione szczątki to elementy poszukiwanej łodzi podwodnej Titan.

Ekspert nie daje załodze szans

Były kapitan amerykańskiej Marynarki Wojennej David Marquet w rozmowie z NBC News ocenił, że szanse na uratowanie załogi Titana są bliskie zeru. Według niego, mało prawdopodobne jest, by pięć osób na pokładzie mogło przeżyć dłużej niż 96 godzin, na które starczały zapasy tlenu w łodzi.

Reklama

Ekspert przypomniał, że według szacunków, zapasy powietrza miały wyczerpać się w czwartek o godz. 13 w Polsce. - Te rzeczy generalnie działają zgodnie z zaprojektowanymi specyfikacjami, ale ich magicznie nie przekraczają - powiedział.

Innego zdania jest jednak współżałożyciel firmy OceanGate, do której należy zaginiona jednostka. Guillermo Soehnlein, który odszedł z firmy w 2013 r., ale pozostaje udziałowcem, stwierdził, że będący na pokładzie szef firmy Stockton Rush wie, jak wydłużyć czas wykorzystania zapasów tlenu.

- Jestem pewien, że Stockton i reszta załogi już parę dni temu zdali sobie sprawę, że najlepszą rzeczą, jaką mogą zrobić, by zapewnić sobie ratunek, jest przedłużenie czasu wykorzystania zapasów tlenu poprzez relaksowanie się tak bardzo, jak to możliwe - powiedział cytowany przez "Washington Post". - Mocno wierzę w to, że okno czasowe dla ich uratowania jest większe, niż uważa większość ludzi - dodał.

Wcześniej dowódca amerykańskiej Straży Wybrzeża poinformował, że mimo doniesień, że załodze mogło zabraknąć tlenu, akcja poszukiwawczo-ratunkowa będzie kontynuowana przez cały czwartek.

- Używamy wszelkich dostępnych danych i informacji w tych poszukiwaniach, ale ważnym czynnikiem jest wola życia ludzi - powiedział kontradmirał John Mauger. Dodał, że do akcji włączono również zdalnie sterowany pojazd podwodny (ROV) Magellan, należący do Explorers Club, stowarzyszenia, którego członkami jest dwóch pasażerów Titana.

Pięć osób na pokładzie Titana

Titan, mała komercyjna łódź podwodna firmy OceanGate, poszukiwana jest od niedzieli, kiedy straciła łączność 105 minut po rozpoczęciu czterokilometrowej podróży na dno Atlantyku by zwiedzić wrak Titanica.

Na jej pokładzie znajdują się brytyjski miliarder i podróżnik Hamish Harding, pochodzący z jednej z najbogatszych pakistańskich rodzin Shahzada Dawood i jego syn Suleman, współzałożyciel OceanGate Stockton Rush oraz francuski nurek Paul-Henry Nargeolet.

Według brytyjskich mediów każdy z uczestników wyprawy musiał zapłacić 250 tys. dolarów.

Stacja CNN informowała natomiast, że łódź była zaprojektowana tak, by samoczynnie zrzucić balast i wynurzyć się po 24 godzinach od zanurzenia. Mimo przeszukania ponad 25 tys. km kw. Atlantyku nie odnaleziono jej dotąd ani na powierzchni, ani pod wodą.