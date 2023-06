Spędził 84 godziny na łodzi podwodnej. Mówi, jak uniknął uduszenia

Zdaniem kapitana amerykańskiej Marynarki Wojennej Davida Marqueta nie ma praktycznie żadnych szans na uratowanie znajdujących się tam mężczyzn.

Zdjęcie Łódź podwodna zaginięła w drodze do wraku Titanica / Facebook/oceangatetitan/Twitter/@SkyNews /

- Prawdopodobieństwo, że uda nam się wyciągnąć ich żywych jest niebezpiecznie bliskie zeru - powiedział Marquet, wskazując, że załodze Titana prawdopodobnie skończył się już tlen.

Reklama

Według szacunków zapasy powietrza miały wyczerpać się w czwartek ok. godz. 13 polskiego czasu.



Zatonięcie łodzi podwodnej. Cudem przetrwali

Do akcji ratunkowej, w wywiadzie dla brytyjskiego Sky News, odniósł się Roger Mallison. Mężczyzna w 1973 roku brał udział w pracach związanych z układaniem przewodu telefonicznego około 250 kilometrów od wybrzeża Irlandii.

W pewnym momencie do zanurzonej łodzi zaczęła wlewać się woda. Było to spowodowane przypadkowym otwarciem włazu do maszynowni.

Zobacz też: Uczestnik wyprawy Titanem: Nie powtórzyłbym tego

Mallison wspominał, że najważniejszym wyzwaniem stojącym przed nim i jego współpracownikiem była redukcja zużycia tlenu. Mężczyźni przestali ze sobą rozmawiać i znacząco ograniczyli ruchy. Przez większość czasu leżeli nieruchomo. Powstrzymali się także od jedzenia i picia.

- Uratowanie nas zajęło ratownikom 84 godziny - wspominał.

- Zanim zeszliśmy pod wodę, zabrałem ze sobą dodatkową butlę z tlenem. Gdybym jej nie wziął, nie byłoby mnie tutaj - dodał.

Jak podkreślił Mallison, w momencie, gdy znaleźli się na powierzchni, stan tlenu w butli pozwoliłby na przeżycie zaledwie kilkunastu minut.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!