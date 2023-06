Poszukiwania Titana. Współzałożyciel OceanGate: Wciąż jest szansa

Oprac.: Sebastian Przybył Świat

Specjalny robot podwodny dotarł na dno Oceanu Atlantyckiego i rozpoczął poszukiwania zaginionej łodzi Titan - poinformowała Amerykańska Straż Przybrzeżna na Twitterze. To pierwsza tego typu maszyna, jakiej udało się dotrzeć niemal cztery kilometry pod wodę, by odnaleźć batyskaf firmy OceanGate. Zdaniem ekspertów "przed ekipami poszukiwawczymi bardzo trudne zadanie". Współzałożyciel firmy OceanGate, właściciela zaginionej łodzi mówi jednak, że "mocno wierzy w to, że okno czasowe dla ich uratowania jest większe, niż uważa większość ludzi".

Zdjęcie Francuski robot podwodny Victor 6000, który zszedł pod wodę w poszukiwaniu Titana