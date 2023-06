Zaginiona łódź Titan. Tlenu było na 96 godzin - ten czas właśnie się kończy

Zaginiona łódź podwodna Titan ostatni sygnał nadała o 16:47 czasu polskiego. Od tego momentu nie ma żadnego kontaktu z załogą, a misja ratunkowa nie przynosi rezultatów. Na ten moment nie udało się zlokalizować statku z pięcioma osobami na pokładzie. Zapasu tlenu wystarczy do czwartku do godzin przedpołudniowych. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o zaginięciu i poszukiwaniach wyprawy nurkującej do wraku legendarnego Titanica.

Zdjęcie Według szacunków powietrze na zaginionej łodzi skończy się 22 czerwca ok. 11:00. Na zdjęciu Paul-Henry Nargeolet - badacz Titanica i jeden z pasażerów na pokładzie Titana. / JOEL SAGET/AFP/East News / East News