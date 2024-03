Doszło do tego na zaledwie cztery godziny przed pierwszą informacją służby więziennej o śmierci działacza opozycji w łagrze .

Putin zgodził się uwolnienie Nawalnego. "Nawet ku zaskoczeniu negocjatorów"

Zaznajomiony z planami wymiany dziennikarz śledczy Christo Grozew usłyszał z otoczenia prezydenta, iż Władimir Putin miał przystać na propozycję Zachodu . - Z tego, co wiedzieliśmy w ostatnich dniach przed morderstwem można było odnieść wrażenie, że on, nawet ku zaskoczeniu negocjatorów po stronie rosyjskiej, zgodził się - powiedział reporter.

Jednocześnie jest pewien, że porozumienie było pozorowane przez Kreml. - Myślę, że było to albo tuszowanie planów morderstwa, albo strategiczne posunięcie mające na celu bliskie zakończenie negocjacji uważając, że skoro Niemcy w zasadzie zgodziły się na wydanie Krasikowa to pod nieobecność Nawalnego zgodzą się na wymienić go na innego, mniej ważnego dla Putina więźnia - analizuje.