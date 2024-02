Adwokat Nawalnego w rękach policji. Mecenas zatrzymany

Aleksiej Nawalny miał szansę wyjść na wolność

- Putinowi jasno dano do zrozumienia, że jedyny sposób na odzyskanie Krasikowa, to wymienienie go na Nawalnego. Ach, tak? Pomyślał Putin. Nie zdzierżę Nawalnego na wolności. A jeśli chcą wymienić Krasikowa, to trzeba po prostu pozbyć się przedmiotu targu. A później zaproponować kogoś innego przy okazji - relacjonowała dziennikarka śledcza Maria Piewczych.