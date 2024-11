"Obecnie nie można zakładać, że doszło do sabotażu, ale prawdopodobnie kabel mógł zostać uszkodzony w wyniku uderzenia, a celowego działania nie można wykluczyć " - przekazały władze Cinia.

Kabel telekomunikacyjny uszkodzony. "Nasze bezpieczeństwo jest zagrożone"

Awaria wywołała poważne zaniepokojenie Niemiec i Finlandii. " Nasze bezpieczeństwo europejskie jest zagrożone nie tylko w wyniku agresywnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie, ale także w wyniku wojny hybrydowej prowadzonej przez złośliwych aktorów" - stwierdzili we wspólnym oświadczeniu ministrowie spraw zagranicznych obu krajów.

Jego zdaniem kimś takim może być Rosja. - Im się wydaje, że mają specjalne prawo robić takie rzeczy. Motywem sabotażu jest zazwyczaj to, że się to robi, bo można to zrobić - stwierdził.